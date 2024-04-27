رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة اليابانية

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.

‎

في بداية الاجتماع وجه المجلس التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيب سيادته لتولي فترة رئاسية جديدة، مُتمنين لسيادته التوفيق والسداد في بناء "الجمهورية الجديدة".

‎كما شهد المجلس التوجيه بضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية، وضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي.