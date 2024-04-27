غدًا.. الحكم في استئناف فرج عامر على حكم حبسه 3 أشهر

تصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنودة، رئيس المحكمة، غدًا الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من فرج عامر، رئيس نادى سموحة على حكم حبسه 3 أشهر.

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى، أصدرت حكمًا بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بالحبس 3 أشهر بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدنى قدره مائة ألف جنيه، بعد اتهامه بسب أشرف مختار، عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفي يسري.

ووفقًا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش، وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل"؛ لأنه في يوم 18 /7 /2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بأن بادر بالاتصال به هاتفيًا ووجه له خلاله ألفاظًا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن أتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

تم إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية التي حددت الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية التى أصدرت قرارها المتقدم.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن أتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

تم إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية التي حددت الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية التى أصدرت قرارها المتقدم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها/ نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

كانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.

وفى سياق اخر أمرت النيابة بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، ثم التصريح بدفن الجثة.

وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.

الاستماع لشهود العيان في واقعة تعرض سيدة للتحرش داخل ميكروباص

كما استمعت نيابة الجيزة ، لأقوال شهود العيان في اتهام سيدة لأحد ركاب ميكروباص بالتحرش بها داخل سيارة الميكروباص، والتعدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

البداية كانت بادعاء سيدة تعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص في منطقة الهرم بالجيزة، من قبل أحد الركاب الذي كان يجلس خلفها في المقعد ووضع يده على صدرها وبطنها، فقامت بصفعه ليعتدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

وعلى الفور، استغاثت المجني عليها بالركاب داخل السيارة فأمسكوا بالمتهم بعد تعديه بالضرب على المجني عليها وشقيقتها التي صفعته هي الأخرى بعد تعديه على شقيقتها المدرسة وتحرشه بها بوضع يده على صدرها وبطنها.

وسلم الأهالي المتهم إلى قوات الشرطة التي بدورها حررت محضرًا بأقوال المجني عليها.

العثور على طفلة رضيعة ملقاة بأحد الشوارع بالهرم

كما أمرت نيابة الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع أمام بنزينة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كما أمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان ومقدمي البلاغ لكشف ملابسات للحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد الشوارع أمام بنزينة بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين العثور على طفلة رضيعة ترتدي ملابس كاملة ولا توجد بها أي إصابات.

جرى نقل الطفلة إلى ديوان قسم شرطة الدائرة ونقلها لمستشفي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفلة وإتمام إجراءات وضعها داخل إحدى الحضانات بالمستشفى.