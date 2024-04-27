توريد 21484 طن قمح لشون وصوامع القليوبية

أنتظمت أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر محافظة القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد، وأشارات المحافظة في بيان لها، اليوم، أن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن 21484 طنا و454 كيلو جراما من القمح للصوامع والشون والبناكر.

وأشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

و أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام.

مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأشار أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 37000 فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.