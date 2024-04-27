المشدد 10 سنوات لمهندس قتل شخص في مشاجرة بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 10 سنوات لمهندس لقتله شخصا اثر مشاجرة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر إحالة القضية رقم 3735 لسنة 2023 جنايات قسم العبور والمقيدة برقم 3240 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "احمد.م.ا.م" - 37 سنة - مهندس - مقيم الحي الأول، العبور القليوبية - لأنه في يوم 17 / 6 / 2023 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية قتل المجني عليه يوسف شريف بيومي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه.

وعلى أثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه طعنات قاسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهم احرز أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "مفك" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتعود احداث الواقعة عندما اكدت تحريات مباحث قسم اول العبور مصرع المجني عليه إثر مشادة كلامية بينه وبين والمتهم أشهر الأخير سلاحا أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه عدة طعنات قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.