إزالة 3190 حالة تعدٍ ضمن أعمال الموجة 22 بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم إزالة 3 آلاف و190 حالة تعدٍ بناء وزراعة بمساحة 156 فدانًا وقيراطًا، و6 أسهم زراعة، ومسلحات على مساحة 84 ألفًا و320 مترًا مربعًا، وتحرير 1558 محضرًا مخالفة مبانٍ وزراعة للمخالفين.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم تنفيذ 4 إزالات لحالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز، ومدينة الخانكة بإجمالي مساحة ٢٨٧٥ مترًا مكعبًا، وذلك خلال حملة موسعة اليوم لإزالة التعديات، ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة فورا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114، أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 .

وجاءت الحملة بحضور كلا من اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن، واللواء أحمد عبد المنعم مساعد مدير الأمن للإزالات، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.