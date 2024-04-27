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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالمر يتصدر وصلاح يتراجع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

استطاع ألكساندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، إحراز هدفين خلال مواجهة الفريق أمام شيفيلد يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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تقرير خاص لمدرب الزمالك عن دريمز الغاني

ورفع إيزاك رصيده من الأهداف لـ 19 هدفًا، حيث تجاوز محمد صلاح صاحب الـ 17 هدفًا، والذي دخل في مشادة كلامية مع مدربه الالماني يورجن كلوب.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

- كول بالمر، تشيلسي، 20 هدفًا.

- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفًا.

- أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفًا.

- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفًا.

- دومينيك سولانكي، بورنموث، 18 هدفًا.

- محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

- فيل فودين، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

- جارود بوين، وست هام، 16 هدفًا.

- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

- بوكايو ساكا، آرسنال، 14 هدفًا.

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