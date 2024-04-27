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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الحكم بسجن المذيعة الكويتية حليمة بولند عامين

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة حليمة بولند، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها ألفا دينار كويتي، وذلك عقب إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتفها.

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وكان أحد الأشخاص اتهم الإعلامية الكويتية بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر مقاطع فيديو خاصة بها، لكن النجمة الكويتية ادعت بدورها أنه أساء إليها بالسب، وقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.

وكثيراً ما أثارت بولند الجدل في مسيرتها الإعلامية التي عملت فيها كمقدمة برامج ومحاورة تلفزيونية ونجمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت للعديد من الانتقادات عبر مسيرتها في عالم الأضواء والشهرة، إذ طالتها سهام النقد بسبب ملابسها الصارخة في برامجها، والتي كانت تعرض في شهر رمضان، كما انتقدها كثيرون بسبب طريقة حديثها، كما اتهمت ضمن مجموعة من الإعلاميين بغسل الأموال وتقديم إعلانات غير مشروعة ومنعت من السفر عام 2020.

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