هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على فرانكفورت في الدوري الألماني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز على نظيره اَينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الألماني للموسم الجاري 2023/2024.

وكان باير ليفركوزن قد نجح في التتويج ببطولة الدوري الألماني للموسم الجاري بفارق نقاط كبير عن أقرب المنافسين بايرن ميونخ، والذي خسر اللقب بعد 11 عامًا من السيطرة على ألقاب البونديسليجا.

تقدم هاري كين في النتيجة في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل اللاعب هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

فيما عاد الدولي الإنجليزي هاري كين ليسجل هدف الفوز لفريقه بايرن ميونخ في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني من المباراة من ضربة جزاء.

بهذا الفوز، يرفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 69 في وصافة ترتيب الدوري الألماني، بينما يتجمد رصيد اَينتراخت فرانكفورت عند النقطة 45 في المركز السادس.

وكان اَينتراخت فرانكفورت، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: روبين كوخ ، لوكاس ميلو ، ويليام تينوريو.

وسط الملعب: جوتزة، بوتا، إلياس سخيري ، إريك إبيمبي.

خط الهجوم: عمر مرموش، إكيتيكي ، أنسجار كنوف.