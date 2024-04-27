كلمة حق

السبت 27/أبريل/2024 - 06:32 م 4/27/2024 6:32:31 PM

لو بطلنا نحلم نموت.. كلمات اقتبستها من رائعة الفنان المصرى الكبير محمد منير، فعلا لو بطلنا نحلم مش هيكون لحياتنا طعم، ولكن نحلم بإيه، الإجابة بمستقبل آمن مستقر مزدهر تتوافر فيه كل مقومات الحياة الكريمة.

منذ أيام ليست بالبعيدة شاهدنا جميعاً حفل تنصيب الرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلنا تفاؤل وأمل لما هو قادم، قد تسألنى كيف بنيت وجهة نظرك أؤكد لك أن الماضى انعكاس للحاضر والمستقبل، وقد رأنيا بأعيننا إنجازات الماضى ونمنى النفس بالاستمرار، إنجازات دفعتنا أن يرتفع سقف طموحاتنا مع رئيس من أهم مميزاته أنه يتحدى الصعاب، لا أعيب فى أسلافه ومن سبقوه من الحكام، ولكن الكثير كان لديه منطق الثبات وتأجيل الخطوات المستقبلية ووضعها فى الثلاجة، ولكن شاء القدر أن يبعث الله لهذا الوطن من هو قادر على المواجهة مؤمن بالإنجاز والنجاح ولا يرى سبيلا غيره.

حق كل مواطن أن يحلم بوطن يعيش فيه حياة مستقرة حق أن يفكر حق ان يكون لديه أمل وبغض النظر عن موقعى النيابى أو الحزبى أو المهنى ولكن من واقع وقراءة وتوقيع (مواطن مصري) قررت أن احلم أن أتمنى أن يكون لدى أمل فى رؤية مستقبلية أتمنى أن يتم النظر إليها بعين الاعتبار.

قد يسأل سائل ماذا يريد المواطن المصرى، الإجابة بسيطه يريد اقتصاد قوى مناخ سياسى جيد حماية اجتماعية، بيئة تشريعية مناسبة، خطط استراتيجية للنهوض بالتعليم والصحة وغيرهما.

الاقتصاد الوطنى

أرى أن الاقتصاد الوطنى يحتاج إلى انفتاح إلى قرارات جرئية الى دعم للصناع والمستثمرين المصريين، دعم سيعود على الوطن والمواطن بنتائج مبهرة، الموضوع مش كيميا يا إخوانا مش كيميا يا حكومة... شوف تجارب الدول نجحت إزاى وطبقها، نحتاج إلى مد يد العون للمستثمرين بصدق ونوايا مخلصة فالجميع فى مركب واحد، وأتمنى بعد أن بنينا العاصمة الإدارية الجديدة فخر إنجازات مصر فى العصر الحديث، أتمنى أن تكون لدينا عاصمة صناعية تضاهى الدول المتقدمة والنمور الآسيوية وغيرها.

المجال السياسى

فى المجال السياسى أعتقد أن الرئيس بدعوته للحوار الوطنى، ألقى حجراً فى المياه الراكدة وبدأنا نسمع بعض بعد أن كنا نتحدث أنفسنا فى اجتماعات الأحزاب السياسية، ونريد البناء على ذلك نريد تعددية حزبية، نريد مشاركة فاعلة للأحزاب فى الشارع، نريد تدريبا للشباب على المسئولية والقيادة، نريد العدالة نريد مناخا سياسيا صحيا قادرا على إفراز أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

ثورة تشريعية

فى المجال التشريعى وبصفتى أحد المتخصصين، أرى أن من فكر فى عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية فى التعديلات الدستورية عام 2019 يستحق التكريم، ليس من باب المجاملة ولكن الحراك السياسى الذى أحدثه مجلس الشيوخ، خلق مناخا جيدا جدا وخفف الحمل على مجلس النواب الغرفة الأولى من السلطة التشريعية وخفف عن الحكومة بنواب يجوبون الدوائر لخدمة المواطنين، ولعلى أرى أيضا أن من رسخ هذا المناخ الجيد هو وجود قامة قانونية كبيرة بحجم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الذى استطاع أن يرسى قواعد الديمقراطية بعيدا عن التهويل أو التهوين لم يسعى لشىء إلا لمصلحة الوطن والمواطن، ولكن بالرغم من كل ذلك أرى بضرورة إعطاء مجلس الشيوخ مزيدا من الاختصاصات التى من شأنها أن تحقق مزيدا من النجاحات، وتخلق مزيدا من الرؤى التى يضمها مجلس الحكماء مجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى أى أن مجلس النواب بقيادة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى وبمعاونة المستشار الفذ أحمد سعد الدين والنائب محمد أبوالعينين وكيلى المجلس يقوم بدور كبير رقابيا وتشريعيا ولكن نحتاج إلى ثورة تشريعية على القوانين البالية التى باتت لا تناسب طبيعة المرحلة الحالية.

الخطط الاستراتيجية

أرى أننا لابد أن يكون لدينا خطط استراتيجية قومية وطنية مستمرة لا تتغير بتغير الأشخاص للنهوض بمجالات التعليم والصحة والزراعة والرياضة والفن والإعلام، وغيرها من الأفرع التى لا تقوم الدول إلا بوجود نهضة حقيقية بها.

المقال وكلامتى لم تسعفنى الى كتابة كل ما يجول فى صدرى من أمنيات وأحلام اتمنى تحقيقها لوطنى الغالى مصر، ولعل المناخ الذى أرساه الرئيس السيسى هو من شجعنى أن أطمح وأن أحلم، كلمات أقولها وأجرى على الله، لا أريد إلا أن أرى هذا الوطن الغالى فى مصاف الدول المتقدمة، وأن أرى أهلى من أبناء هذا الوطن يعيشون حياة كريمة.

وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.

المحامى بالنقض

عضو مجلس الشيوخ