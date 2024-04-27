رؤية اليوم

السبت 27/أبريل/2024 - 06:26 م 4/27/2024 6:26:40 PM

لم تنس البشرية ما سببته الحربان العالميتان الأولى والثانية بمقتل الملايين من البشر فى غضون أعوام فليلة، وفى ظل تصعيد حدة الصراعات فى أوكرانيا بين روسيا والغرب بقيادة الإدارة الأمريكية المتهورة، وما يحدث فى الشرق الأوسط، تثير المخاوف من اندلاع حرب ثالثة، خاصة مع امتلاك العديد من الدول أسلحة دمار شامل، وبعد العناد الأمريكى بتخصيص الميليارات للمزيد من اشعال نيران الحرب دعمًا للاحتلال الإسرائيلى، والحرب فى أوكرانيا، حربين اربكتا العالم كله.

فهل يغرق العالم بحروب تشمل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران، فى السنوات المقبلة؟

فالأحداث الجسام كالغزو الروسى لأوكرانيا فى 24 فبراير 2022، والأوضاع الكارثية الإنسانية التى يعانى منها قطاع غزة، والتصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران، توحى بمخاوف من اندلاع حروب واسعة النطاق.

صاروخ واحد يمكنه إبادة العالم!

استعرضت مجلة إيكونوميست كتابين تناولا مخاطر (الإبادة) التى يمكن أن يتعرض لها كوكبنا جراء هجوم نووى، وفى إحداهما تشير الكاتبة إلى (سيناريو) يمكن أن يتغير فيه العالم فى غضون ثوان معدودة نتيجة إطلاق صاروخ واحد.

وتشير التقارير الدولية إلى أن هناك آثارًا على المجتمع الدولى نتيجة هجمات الحوثيين على الشحن فى البحر الأحمر، وتأثيرها على التجارة العالمية، فإنها قد تؤدى إلى خطر انجرار القوات البريطانية إلى صراع فى الشرق الأوسط، وهو ما حدث بالفعل.

نظرًا لحجم الاضطرابات التى تهز أجزاء من العالم، خاصة فى أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن احتمالات اندلاع شرارة تشعل الحرب العالمية الثالثة قائمة بالفعل، بعد القرار الذى اتخذته إيران بإطلاق وابل غير مسبوق من الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل، مما أدى إلى زيادة المخاطر بهذا الشأن.

وتعهدت إسرائيل بالرد على الرغم من أن حلفاءها، بما فى ذلك أمريكا وبريطانيا، يحثون على ضبط النفس، خاصة أنهم ساعدوا فى ضمان اعتراض الغالبية العظمى من المقذوفات الإيرانية قبل أن تتسبب فى ضرر على الأرض.

حروب متعددة و«تقنيات مدمرة» تطور متسارع للتكنولوجيا التخريبية، وتصاعد متواصل للحروب والتهديدات النووية، وسط تغيرات مناخية غير مسبوقة بكوكب الأرض، عوامل تجعل البشرية أقرب إلى «نهاية العالم» أكثر من أى وقت مضى.

ولا شك أن ما يحدث فى الشرق الأوسط يخلف أيضاً تأثيرًا عالميًا، خاصة أن إيران مدعومة من روسيا وتتمتع بعلاقات وثيقة مع الصين، فى حين أن أقوى حلفاء إسرائيل، بقيادة أمريكا هم فى الغالب دول غربية، وعلى الرغم من التعهدات بالدعم الغربى، فإن روسيا تكتسب المزيد من الأرض ببطء فى أوكرانيا، فى حين يفشل الحلفاء الغربيون فى تسليم الأسلحة والذخائر التى يحتاجها الجيش الأوكرانى.