عاجل.. "الحوثيون" تنشر مشاهد إسقاط الطائرة الأمريكية MQ9 في اليمن (صور)

نشر الإعلام الحربي اليمني التابع لجماعة أنصار الله “الحوثيون”، مشاهد لعملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية MQ9 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة صعدة .

وكانت جماعة أنصار الله “الحوثيون” نشرت أمس بيان اليمنية بشأن عملية استهداف سفينة نفطية بريطانية (ANDROMEDA STAR) في البحر الأحمر، وعملية إسقاط طائرة (MQ9) الأمريكية 26-4-2024م.

الحوثيون: استهدافنا سفينة نفط بريطانية وطائرة أمريكية

وقال الحوثيون صباح اليوم السبت في بيان نشره العميد يحي سريع قاسم: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، استهدفتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى سفينةً نفطيةً بريطانيةً ( ANDROMEDA STAR) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ أدت إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ.

ونجحت قوات الدفاعِ الجوي في القواتِ المسلحة اليمنية يوم أمس في إسقاطِ طائرة أمريكية نوع(MQ9 ) في أجواءِ محافظةِ صعدةَ، وذلكَ أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ وقدْ تمَّ استهدافُها بصاروخٍ مناسب، تحييْ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ العزيزِ على استجابَتِهمُ الإيمانيةِ للسيدِ القائدِ المجاهدِ عبدِالملك بدرِالدين الحوثيِّ يحفظُهُ اللهُ في التفاعلِ الكبيرِ وغيرِ المسبوقِ نصرةً لإخوانِنا المظلومينَ في قطاعِ غزةَ وتأكيداً على دعمِ وإسنادِ القواتِ المسلحةِ في عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ وضدَّ العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ المساندِ له في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ والمحيطِ الهندي.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى رفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.