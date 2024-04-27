فى أحد الشعانين.. الغلاء يطال سعف النخيل

على ما يبدو أن الغلاء طال أيضا فروع سعف النخيل هذه السنة، أحد مظاهر احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد أحد الشعانين، فقد وصل فرع سعف النخيل الواحد إلى نحو 25 جنيهًا، وسط دهشة وتندر الزبائن!

وتحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، بعيد أحد الشعانين أو أحد السعف، وهو ذكري دخول السيد المسيح عليه السلام إلى مدينة أورشليم.

وينشط باعة السعف واسمه الشعبي «الخوص»، قبل أيام من موعد عيد أحد الشعانين، فى الشوارع والميادين المحيطة بالكنائس والمطرانيات، في موسم بيع يحدث لمرة واحدة كل سنة.

مظاهر الاحتفال:

ويحاكي الأقباط المصريين الأرثوذكس، المظاهر القديمة التي قام بها سكان أورشليم أو القدس الشريف عند دخول السيد المسيح عليه السلام إلى المدينة المُقدسة.

ويبدأ الاستعداد، لهذا اليوم، بشراء السعف فى يوم السبت السابق، والبعض يشترونه خاصة سكان المدن، والطريف أن بعض مسلمي القرى يعرفون موعد عيد السعف، ويقطعون قلوب السعف ويبيعونه للمسيحيين، أما أهالي القرية نفسها فيقومون فى ذلك اليوم بقطع فروع النخيل الصفراء أو البيضاء والتى تكون فى قلب النخيل ويهُدُنوها إلى بعضهم.



وفي ليلة السبت يجدل الأقباط السعف ويصنعون أشكالاً مميزة؛ تمثل شكل القلب، والصليب، وأساور، وخواتم، وتيجان، ومنها ما يمثل شكل الحمار ، أو الجمل، وعُش النمل، و «مجدولة القربانة» أيضا.

ويشترك الرجال والنساء والأطفال فى هذه الأشكال المشغولة يدويًا .

وفى صباح «أحد السعف» يذهبون مبكرا إلى الكنيسة، حاملين مشغولات السعف، والبعض يحمل فروع السعف البيضاء كما هى، ويحضرون الصلاة وهي معهم، لتصبح مباركة، ثم يعودون بها إلى منازلهم ويعلقونها وتترك إلى العام التالي.

ويوضح القمص لوقا هلال وكيل مطرانية نجع حمادي، شمال قنا، ترتيب الأعياد القبطية التي تسبق عيد شم النسيم، يقول إن يوم الأحد الذى يسبق أعياد الربيع بأسبوع يسمى أحد الشعانين وفيه يستخدم المسيحيون سعف النخيل أو الخوص.

فى صناعة أشكال مميزة مجدولة، والذى يواكب احتفال المسيحيون بدخول السيد المسيح لمدينة أورشاليم وحملهم السعف وأغصان الزيتون.

ويضيف وكيل مطرانية نجع حمادي، أحد الشعانين يتبعه أسبوع الالآم ومن أيامه خميس العهد والجمعة العظيمة، ثم سبت النور ويليه عيد القيامة المجيد يوم الأحد التالي.