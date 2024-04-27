مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى اتجاه صفط اللبن، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين جراء الحادث أعلى الطريق الدائرى اتجاه محور صفط اللبن، وعلي الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتببن من خلال الفحص وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل ثقيل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وظهور كثافات مرورية، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثة الى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وفى سياق اخر فقد مصرع طفلة من البكم والصم في حادث مأساوي بالطالبية

كما تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مصرع طفلة رضيعة متأثرة بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسدها، نتيجة إصابتها بماء مغلي من دش البانيو، أثناء استحمامها مع والدتها.

وأفادت والدة الطفلة من الصم والبكم في التحقيقات، بأن الطفلة كانت بصحبتها داخل الحمام ووضعتها داخل البانيو، لكنها عبثت في الدش الساخن الذي أصابها بحروق شديدة، أدت إلى مصرعها في الحال.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، ثم التصريح بدفن الجثة.

وكانت البداية ببلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طفلة رضيعة مصابة بحروق شديدة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق شديدة.

كما أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس «صبى» ووالده، بعد ترحيلهما من الكويت إلى القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات المُجراة بشأن مقتل طفل عمره 15 عامًا بمنطقة شبرا الخيمة على يد جاره «كهربائى» والذي اعترف بأنه أقدم على جريمته بإيعاز من المتهم «الأول» لسرقة أعضائة البشرية مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه.

وقد أصدرت النيابة بيانًا صحفيًا أمس، قالت فيه إن معاينتها لمكان الحادث دلت عن تواجد جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.