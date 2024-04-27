التحقيق مع المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

تستجوب الجهات المختصة، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتبين قيام المتهم بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام نحو 3 ملايين جنيه.

وذكرت المعلومات ممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقى القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام نحو 3 ملايين جنيه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.

وفى سياق اخر وفي وقت مسبق ، امرت نيابة الجيزة بحبس سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط سيدة؛ لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال "التمريض" وشهادات.

وعثر بحوزتها على "عدد من شهادات اجتياز الدورات منسوبة للأكاديمية – عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه لذات الجهة - عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات - طابعة وجهاز لاب توب مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

كما أمرت نيابة الجيزة بالاستماع لأقوال شهود العيان في اتهام سيدة لأحد ركاب ميكروباص بالتحرش بها داخل سيارة الميكروباص، والتعدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

البداية كانت بادعاء سيدة تعرضها للتحرش داخل سيارة ميكروباص في منطقة الهرم بالجيزة، من قبل أحد الركاب الذي كان يجلس خلفها في المقعد ووضع يده على صدرها وبطنها، فقامت بصفعه ليعتدي عليها بالضرب هي وشقيقتها.

وعلى الفور، استغاثت المجني عليها بالركاب داخل السيارة فأمسكوا بالمتهم بعد تعديه بالضرب على المجني عليها وشقيقتها التي صفعته هي الأخرى بعد تعديه على شقيقتها المدرسة وتحرشه بها بوضع يده على صدرها وبطنها.

وسلم الأهالي المتهم إلى قوات الشرطة التي بدورها حررت محضرًا بأقوال المجني عليها.