قريبا.. تداول أسهم شركة أكت فاينانشال بالبورصة

أعلنت شركة اكت فاينانشال وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار عن حصولها على موافقة البورصة المصرية (EGX)علي القيد المؤقت وان رمز الشركة علي شاشة البورصة المصرية هو ACTF.CA

كما تعلن الشركة انه سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الطرح الأولي للأسهم قريبًا بعد الحصول الموافقات الرقابية. وإيماناً من مساهمي و مؤسسي الشركة بمستقبل استثماراتها، فقد تم الاتفاق علي توجيه حصيلة الطرح بالكامل لزيادة رأس مال الشركة دون أي تخارج لأي من المساهمين بالشركة. هذا ومن المستهدف ان يتم التداول علي اسهم الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي .

تعد هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة نحو تطبيق العديد من الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في السوق المصري بالاضافة الي اتاحة الفرصه للعديد من المستثمرين المصريين والعرب و الاجانب للمشاركة في اقتناص فرص النجاحات التي تستهدف الشركة تحقيقها.

كما أعرب باسم عزب، الرئيس التنفيذي لشركة اكت فاينانشال، عن تطلعه لهذه اللحظة المحورية، معلقًا: "كمؤسسين لشركة اكت فاينانشال، نتطلع لبدء مشاركة نجاح الشركة مع المزيد من المستثمرين في السوق المصري حيث ان طرح الشركة بالبورصة المصرية كان من أهم أهداف الشركة منذ تأسيسها عام 2015. كما يسرني ان اعلن ان الطرح العام الاولي سيمنحنا ليس فقط فصلاً جديدًا في رحلتنا بل أيضًا الموارد اللازمة لتمويل المزيد من الخطط الاستثمارية مما يعزز موقعنا كمؤسسه مؤثرة في مجال الاستثمار".

كما تؤكد الشركة علي ضمان الشفافية التامه و التواصل المستمر مع السادة المساهمين و جميع الجهات المعنية.