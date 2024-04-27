اللجنة الوطنية تقدم التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة المنيا

في إطار الزيارة التي قامت بها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى محافظة المنيا باعتبارها من المحافظات صاحبة معدلات مرتفعة من الهجرة غير الشرعية.

التقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة بالسيد المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. وقد اجتمعت أيضاً بالقيادات التنفيذية من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل، التضامن الاجتماعي ، الشباب و الرياضة و منظمات المجتمع المدني والرائدات الاجتماعيات و القيادات الدينية وذلك في إطار التوعية بقضايا الهجرة غير الشرعية و البدائل المتاحة لتوفير حياة كريمة للشباب .

وقد تلا ذلك ندوة مع الشباب والاسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية و البدائل الإيجابية وذلك في إطار مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" CONMIGO بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية حيث تم فيها استعراض قصص النجاح التي حققها الشباب من خلال برامج منها مبادرة "مشروعك" الخاص بوزارة التنمية المحلية و المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر للمستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر. كما زارت السفيرة معرض للحرف اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب.