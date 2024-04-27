محافظ شمال سيناء يفتتح موسم الصيد في بحيرة البردويل

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، اليوم السبت، موسم الصيد في بحيرة البردويل، بعد فترة المنع التي استمرت عدة أشهر، لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير بالمسطح المائي للبحيرة، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، المهندس سامي الهواري ،رئيس هيئة الثروة السمكية بشمال سيناء ، الدكتور شكري سلمان مدير البحيرة ، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية و رؤساء مجالس إدارات جمعيات صائدي الاسماك.



وأكد المحافظ على أن افتتاح موسم الصيد في البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.

وأضاف المحافظ، أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلي أن بحيرة البردويل تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.



أعلن المحافظ عن طرح البيوت البدوية في قري الصيادين في منطقة إغزيوان أمام الصيادين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة البيت البدوي بنسبة 55%، وتحمل الدولة الدعم النقدي المباشر المتمثل في القيمة المالية للأرض وشبكات الموقع العام والبنية التحتية وشبكات الربط على المصادر الخاصة والمنشآت الخدمية.



وأعلن المحافظ أن قري الصيادين تقع جنوب بحيرة البردويل بمنطقة إغزيوان وتبعد عن ميناء الصيد بنحو كيلو مترين وتتبع الوحدة المحلية لقرية السادات بمركز بئر العبد، ويتكون المشروع من 4 تجمعات كل تجمع يشمل 50 منزل بمساحة 200 متر مربع «120 مباني و80 حوش»، بجانب منطقة خدمات تتوسط الأربع تجمعات تضم قاعة مناسبات ووحدة اسعاف ومدرستين ابتدائي واعدادي ورياض أطفال ومركز شباب وديوان ومسجد ومحال تجارية ووحدة صحية.



أشار المحافظ إلي تقديم الاوراق الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، حيث ستكون القرعة إلكترونيًا ويتم التخصيص للبيوت البدوية بنظام التملك دون الحق في الأرض، مؤكدا على أن ثمن كراسة الشروط 351 جنيهًا مع سداد مقابل انشطه وخدمات الجهاز الوطني بقيمة 1000 جنيه وسداد المصاريف الإدارية بقيمة 200 جنيه، ويتم رفع الايصال بالمبلغ المسدد على موقع هيئة الاستثمار.

من جانبه وجه اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد سيناء وافتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل.

وأكد فرحات على أنه يعمل في البحيرة حوالي 3500 صيادا تعتبر البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد من أهالي المحافظة، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب.



وأضاف أن هناك عدد 6 جمعيات للصيادين، وأن حرف الصيد السائدة فى البحيرة هي، حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، حيث يتم صيد الأسماك من خلال 4 مواقع هى التلول، إغزيوان، النصر، ونجيله.



وأشار إلي أن عمليات التطوير مستمرة في بحيرة البردويل والتي تقوم بها هيئة قناة السويس من اجل زيادة الإنتاجية وتغيير نوعية المياه وطبيعة الأسماك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة وتطوير البحيرات ومن بينها بحيرة البردويل، مؤكداً علي أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على توفير حياة كريمة للصائدين.