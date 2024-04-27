تسليم عقود 20 منزل بدوي في قرية التلول ببئر العبد للمستحقين

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، عدد 20 منزل بدوي في حي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد، للمواطنين المستحقين، حيث تم بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.



وأكد المحافظ، على اهتمام القيادة السياسية بأهالي سيناء، وخاصة شمال سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وخاصة قطاع الإسكان وتحديدا الإسكان البدوي المناسب لطبيعة السكان المحليين.

أضاف المحافظ، أن البيوت البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة، حيث يحتوي كل منزل من المنازل المسلمة للمواطنين على غرفتين وصاله ومضيفة" صالة استقبال للضيوف والزائرين" ومطبخ وحمام بمساحة 80 متر مربع، بجانب حوش بمساحة 40 متر مربع ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 متر مربع كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة.



أشار، إلي المحافظ أنه تم توزيع المنازل البدوية على المستحقين طبقا للنسب المحددة لكل قبيلة، مشيرًا الي أن تكلفة المنزل أكثر من نصف مليون جنيه، وتم انشاءها بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بالمنطقة.

من جانبه أكد المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن المنطقة قامت بتنفيذ بيوت بدوية تتناسب مع الطبيعة البدوية الخاصة بأبناء القبائل في محافظة شمال سيناء، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أضاف رئيس المنطقة، أن الدولة تهتم ببناء المساكن البدوية بهدف دعم الاستقرار في سيناء وتوطين البدو في تجمعات تكون قريبة من مختلف أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من المواقع الخدمية، تيسيرًا علي المواطنين ودعم الاستقرار.