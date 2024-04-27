يسري الكاشف يحصل على الوسام الملكي الهولندي

احتفلت هولندا بتتويج المرشحين الذين تم اختيارهم هذا العام للحصول على الوسام الملكي الهولندي الذي يتم تسليمه كل عام في مناسبة احتفالات المملكة "بعيد الملك" يوم ميلاد الملك ڤيلم الكسندر ملك هولندا.

خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعيب

يتم توزيع الاوسمة حيث يضع مندوب الملك الاوسمة على صدور مستحقيه ، فقد حصل الاعلامي يسري الكاشف على شرف الوسام الملكي الهولندي بدرجة فارس لدوره الفعال لأكثر من عشرين عام في خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي كرئيس لمجلس ادارة مؤسسة دليلي للإعلام متعدد الثقافات ورئاسة الاتحاد العام للمصريين في هولندا .

يسري الكاشف "رئيس الاتحاد بهولندا" يحصل على الوسام الملكي الهولندي

يسري الكاشف "رئيس الاتحاد بهولندا" يحصل على الوسام الملكي الهولندي

وذل ضمن مشاركات متنوعة مع الجاليات العربية المختلفة من خلال نشر الاخبار وتقديم المعلومات وحث الجالية المصرية والعربية على الاندماج والتفاعل داخل المجتمع الهولندي مع الحفاظ على الدين واللغة والثقافة.

وقد اكد الكاشف عن سعادته الغامرة على هذا التشريف العظيم واكد على انه سوف يبذل كل الجهد للاستمرار في تقديم العمل التطوعي وخدمة المجتمع .