5 ذهبيات جديدة لنجمات اصحاب الجياد في بطولة الجمهورية للايروبيك

في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ١٤ سنة جماعي و ثلاثي آنسات المقامة بالقاهرة بصالة نادي اتحاد الشرطة بالعباسية الدارسة ( الروتيشن الثاني ) نجحت نجمات فريق الجمباز بنادي اصحاب الجياد في تحقيق خمس ميداليات ذهبية وجاءت النتائج على النحو التالي :

فريق ١٤ سنة جماعي : الفريق رقم واحد وحصل على المركز الاول والميدالية الذهبية ويضم الاعبات : سجدة أسامة سعد محمد و لوجين وليد عبدالقادر عبد الغني و مريم تامر يسري حجاب ⁠و ملك محمد عبدالله مصطفي و نور احمد ناجي محمد برغوت .

-فريق ١٤ سنة جماعي الفريق رقم ٢ وحصل على الميدالية الذهبية ويضم الاعبات : زينة احمد عبدالقادر عبدالمنعم و سلمي محمد احمد سامي و سما محمد ابراهيم حسين عزوز و نور احمد محمد محمد عثمان و هيا حازم عبدالفتاح محمد الشناوي .

فريق ١٤ سنة ثلاثي الفريق رقم واحد وحصل على الميدالية الذهبية وضم الاعبات : جودي اسامة محمد خلي و سلمي محمد احمد سامي و لوجين وليدعبدالقادر عبدالغني .



فريق ١٤ سنة ثلاثي الفريق رقم ٢ وحصل على الميدالية الذهبية وضم الاعبات : سجدة أسامة سعد محمد و نور احمد محمد عثمان و نور احمد ناجي محمد برغوت .



فريق١٤ سنة ثلاثة الفريق رقم ٣ وحصل على الميدالية الذهبية وضم الاعبات : زينة احمد عبدالقادر عبدالمنعم و سما محمد إبراهيم حسين عزوز هيا حازم عبدالفتاح محمد الشناوي .

تحت قيادة الجهاز الفني والاداري المكون من : الاء السنهوري (رئيس الجهاز) و هاجر مصطفي ( المدرب العام ) و يوسف خالد احمد ( مدرب )و مصطفي الخراشي ( مدرب ) و ميرنا رسلان ( مدربة ) و ندي جمعة ( مدربة ) و رنا مدحت ( مدربة ) و مروان فرغلي ( مشرف النشاط ) .