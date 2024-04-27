بلينكن في بكين.. حاولت الولايات المتحدة تحويل الصين ضد روسيا - لكن هل نجحت؟

سافر أنتوني بلينكن، إلى الصين هذا الأسبوع لتحذير بكين من العقوبات لتزويد روسيا بالتكنولوجيا العسكرية، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز وبلومبرج في معاينتهما لزيارة وزير الخارجية الأمريكي.

الأزمة الروسية

ولم يحددوا العقوبات التي قد تتبعها، على الرغم من أن مصادر فاينانشيال تايمز أشارت إلى أن المؤسسات المالية وغيرها في الصين قد تواجه قيودا.

وفي الوقت نفسه ، كشفت صحيفة إزفستيا أن العديد من البنوك الصينية ، بما في ذلك أكبرها ، ICBC ، لا تقبل بالفعل المدفوعات باليوان من روسيا ، خوفا من العقوبات الثانوية. وزعمت الصحيفة أن ما يقرب من 80٪ من المدفوعات إلى الصين قد أعيدت.

يبدو أن واشنطن مقتنعة بأن دعم الصين لصناعة الدفاع الروسية، على الرغم من عدم الإعلان عنه، حقيقي وأن هذا له تأثير كبير على مسار الصراع الأوكراني.

حتى مع وضع كل هذا في الاعتبار، كان من الصعب تخيل أن بلينكن سيتواصل بلغة التهديدات والإنذارات.

أظهرت التجربة الأولى لهذا النوع من الخطاب بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والصينيين أن الضغط الصارم والسريع لا يعمل مع القيادة الحالية في بكين.

في الواقع ، له تأثير معاكس، والدليل على ذلك هو الاجتماع الفاشل في ألاسكا في مارس 2021، عندما حاول بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الضغط على نظرائهم الصينيين، فقط ليقابلوا بتوبيخ قاس وتوبيخ علني في ذلك الوقت - وهو بعيد كل البعد عن روح دبلوماسية بكين المقيدة تقليديا.

تبنى بلينكن لاحقا لعبة أكثر دهاء.

ومن المرجح أنه حاول دق إسفين بين موسكو وبكين من خلال استغلال حقيقة أن مبادرات السلام الصينية لحل الصراع الأوكراني لا تتطابق مع المطالب المتطرفة للمسؤولين الروس (على الأقل في العلن).

ربما لم ينجح ذلك، بالنظر إلى أن الصينيين صرحوا صراحة يوم الجمعة أن الناتو مسؤول عن الأزمة الأوكرانية.

تدعو بكين إلى وقف الأعمال العدائية، وهو في الواقع تجميد للصراع، لكنها لم تذكر نزع السلاح أو نزع النازية أو تغيير النظام في كييف في أوكرانيا.

في الآونة الأخيرة، كانت هناك إشارات يمكن تفسيرها على أنها استعداد من قبل بكين للنأي بنفسها عن موسكو.

على وجه التحديد ، تسبب مقال في مجلة الإيكونوميست بقلم فنغ يوجون ، الأستاذ في جامعة بكين ، في إثارة ضجة.

يتحدث هذا الخبير الرسمي المنهجي حول روسيا والصراع الأوكراني إلى حد كبير بروح الفكر السياسي الغربي: فهو ينتقد موسكو، ويتنبأ بهزيمتها، ويثني على كييف على «قوتها ووحدة مقاومتها»، وحتى يقترح أنه إذا لم تغير روسيا هيكل قوتها، فستستمر في تهديد الأمن الدولي من خلال إثارة الحروب.

بمعرفة كيفية تنظيم المجتمع الصيني ، من الصعب تخيل أن الأستاذ الذي كتب هذا المقال كان يتصرف على مسؤوليته الخاصة دون دعم الرفاق المسؤولين في بكين.

كما يمكن اعتبار الرفض الأخير لأربعة بنوك صينية كبرى قبول مدفوعات من روسيا، حتى باليوان، إشارة تنذر بالخطر إلى موسكو. بعبارة أخرى، قد يتبين أن التحالف الروسي الصيني، القوي جدا في الكلمات، بعيد كل البعد عن أن يكون فعالا وخاليا من المتاعب في الممارسة العملية. ومن المؤكد أن بلينكن كان سيحاول تعزيز هذا الاتجاه.

ومع ذلك، هناك مشكلة: السياق العام للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين لا يجعل الأمر أسهل بالنسبة لواشنطن.

من المؤكد أن حزمة المساعدات العسكرية لتايوان التي أقرها الكونجرس الأمريكي مؤخرا لا تخلق خلفية عاطفية مواتية للمفاوضات الحساسة التي حاول بلينكن إجراؤها في بكين.

كما أن جهود واشنطن لإنشاء تحالفات عسكرية وسياسية مناهضة للصين في المنطقة من الفلبين إلى أستراليا ، ومن الهند وفيتنام إلى اليابان، لا تفضي إلى تفاهم متبادل بين القوتين العظميين، لا يخفي الاستراتيجيون الأمريكيون حقيقة أن الخصم الجيوسياسي الرئيسي والأكثر خطورة والأكثر مبدئية للولايات المتحدة ليس روسيا ، بل الصين.

إذا كان الأمر كذلك، فما الفائدة من تلبية بكين لمطالب واشنطن والانضمام إلى ضغوطها على موسكو؟ فقط حتى في وقت لاحق ، عندما تحقق الولايات المتحدة أهدافها في روسيا ، سيتعين على بكين مواجهتها بمفردها؟ هذا بالكاد في خطط الرفيق شي وفريقه.