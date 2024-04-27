الدكتور عاشور وزير التعليم العالى يشيد بالجامعة اليابانية بالاسكندرية

اشاد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالإنجازات الملموسة التي تشهدها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المجال الأكاديمي والبحثي والخدمي، مُشيدًا بحجم الإمكانيات والتجهيزات الحديثة المُزودة بها الجامعة لتقديم تجربة تعليمية وبحثية مُتميزة، والتي جعلت الجامعة مقصدًا لعدد كبير من الطلاب الوافدين.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور هاني هلال رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

تفقد الدكتور عاشور وزير التعليم العالى مكتبة السفيرة فايزة أبوالنجا المركزية، والتي تحتوي على مجموعة مُتميزة من الكُتب باللغة العربية، والإنجليزية، واليابانية، بالإضافة إلى تفقد المدرجات، والقاعات الدراسية، حيث يوجد 4 مدرجات بالجامعة سعة 250 طالبًا، وتم تزويدهم بعازل صوتي وتم تصميمهم وفقًا للطراز الياباني، بحيث لا يحتاج المُحاضر لاستخدام مكبرات الصوت ليصل الصوت إلى المتواجدين بآخر صف بالقاعة الدراسية.

كما تفقد الوزير أحد مباني الكليات الجديدة المخطط الانتهاء من استكمالها خلال الأشهر القادمة، والذي يضم 12 معملًا، ومدرجين، و13 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية، فيما يضم المبنى الثاني المُخطط الانتهاء منه خلال عدة أشهر، 5 صالات للرسم الهندسي و6 معامل كمبيوتر، ومدرجين، و16 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية.

واشتملت الزيارة أيضًا على تفقد معمل الجرافين بمركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، والذي يعُد من المعامل الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الدكتور أيمن عاشور معرضًا للثقافة اليابانية، واطلع الوزير على أبرز ما يحتويه المعرض من عناصر تُعبر عن الثقافة اليابانية.

وأوضح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، أن الجامعة تضم العديد من الكليات والبرامج الدراسية المتميزة، التي تم إنشاؤها بشراكة كاملة مع كُبرى الجامعات اليابانية، وهي (كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، كلية الفن والتصميم، برنامج الصيدلة، برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج هندسة العمارة المُستدامة، برنامج العلوم الأساسية والتطبيقية)، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعة تضُم العديد من التخصصات الحديثة، والتي تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.