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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد عبدالرؤوف يعلن تشكيل بلدية المحلة أمام زد

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة التشكيل الأساسي لمواجهة زد إف سي في إفتتاح الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمود ماهر - محمد صابر - محمد رجب - أحمد كهرباء - أحمد رضا - ماجد هاني - يوسف حسن - اسلام مرزوق - محمد أشرف - محمد أميسي - حسام أشرف.

دكة البدلاء : " أحمد حسين - هشام حافظ - إيمانيول - السيد عوض - كريم ممدوح - ابراهيم شتا - نور الزموري - محمد عادل أمو - إبنوك.

ويتواجد زد فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل البلدية المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.

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