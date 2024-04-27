مهرجان الرسم بالطباشير يشهد إبداعات فنية بأنامل ذهبية في مدينة الثقافة والعلوم

شهد مهرجان الرسم بالطباشير بمدينة الثقافة والعلوم العديد من الأعمال الفنية التي أبدعها الطلاب بأناملهم الذهبية.

المعرض الذي تم تنظيمه مدينة الثقافة والعلوم برعاية د.سيد تونسي خبير التعليم العالي والجامعي، استهدف اكتشاف المواهب الفنية وصقلها، بما يسهم في توسيع الآفاق وتنمية المهارات والقدرات العقلية لدى الطلاب الجامعيين.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم فإن المعرض الذي شارك فيه طلاب المعاهد السبعة بالمدينة، تمكن خلاله الطلاب من رسم العديد من الشخصيات المصرية البارزة بالطباشير في مجالات الفن والرياضة والعلوم مثل السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، واللاعب المصري محمد صلاح بنادي ليفربول، والعالم المصري الفائز بجائزة نوبل د.أحمد زويل.

إضافة لبعض الآثار المصرية مثل أهرامات الجيزة، وشهد إقبالا كبيرا من جانب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.