إزالة 27 حالة تعدٍ بالشرقية في اليوم الخامس بالمرحلة الثالثة من الموجه الـ 22

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 18حالة تعدي بمساحة 2012 متر مباني، و 9 حالات تعدي بمساحة 7 فدان و10قيراط على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية دهمشا التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري وذلك بحضور كل من: مديري إدارات (الرعاية والعلاج، الرعاية التناسلية) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة مشتول السوق البيطرية، وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٤٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٧٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ ١٢٠ رأس ماشـية، و ١٥٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج امراض الدواجن لعدد ١٢٠٠ طائر، وترقيم وتسجيل٣٠ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.