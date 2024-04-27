محافظ القاهرة يوجه باستمرار تكثيف أعمال الرقابة على المخابز

للتأكد من الإلتزام بالأسعار والاوزان والمواصفات الفنية..

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز انتاج الخبز السياحى والأفرنجى للتأكد من الإلتزام بالأسعار والاوزان والمواصفات الفنية التى أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق والتى راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر .

وقال ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، أن الأجهزة الرقابية قامت بشن ٢٢ حملة رقابية على مختلف أحياء العاصمة أسفرت عن تحرير ٦٠ محضرًا لمخابز سياحية لادارتها بدون ترخيص، و٤٥ محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر وتم تحريز ٦٥ طن دقيق، وأسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية عن تحرير ٣٠٥ مخالفة لمخابز لعدم الإلتزام بالمواصفات، أو انتاج خبز ناقص الوزن .

وأكد مدير مديرية تموين القاهرة،علي أن عملية الرقابة ستكون مكثفة، عبر كل الأجهزة الرقابية المعنية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والعديد من الجهات، مشيرا الي انه سيتم تكثيف التواجد الرقابي على جميع المخابز، للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز، ومطابقتها مع الأسعار المعلنة على واجهة المحل.

هناك عقوبات صارمة ستطبق حيال مخالفة تلك المخابز للقرار الوزاري



وأشار مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن هناك عقوبات صارمة ستطبق حيال مخالفة تلك المخابز للقرار الوزاري، وهي عقوبات رادعة، بداية من الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه، عبر عقوبات متدرجة، تتضمن في طياتها الحبس والإغلاق ومصادرة الدقيق، مشددا علي أن كل من يخالف تلك التوجيهات؛ سيتم عقابه، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

حملة مكبرة بحي الزيتون وحدائق القبة اسفرت عن إزالة الاشغالات والتعدى على أرصفة المشاة ونهر الطريق بشوارع المطرية

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اصلت شن حملاتها بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الاشغالات وإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة، وقادت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية بحملة مكبرة بحي الزيتون وحدائق القبة، وأسفرت عن إزالة الاشغالات والتعدى على أرصفة المشاة ونهر الطريق بشوارع المطرية، والحرية، وبن الحكم، وجسر السويس، وسنان وسليم، وطومانباى بالزيتون، ومصر والسودان، ودويدار بحدائق القبة وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشدد محافظ القاهرة علي ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.