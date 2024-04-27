رئيس مياه سوهاج يتسلم 6 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب

تسلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، 6 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب، لمحطة مياه بيت علام المدمجة، ومحطة مياه جرجا الجديدة، وتوسعات محطة مياه جرجا بمركز جرجا، ومحطة مياه الشورانية النقالى، ومحطة مياه الشورانية الجوفية بمركز المراغة، ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة بمركز دار السلام، وتجديد الشهادة لمحطة مياه العوامية الجديدة بمركز ساقلتة.

وأكد الدكتورعلاء محمد فريد مسئول سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأنه تم منح شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب، بقرار من اللجنة العليا للمياه، والتي تضم وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الاهتمام بخطط سلامة ومأمونية المياه يأتي في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة.

قال الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين، والالتزام بكافة معايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

وفي سياق آخر قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب أعلنت عن ضعف المياه بالأدوار العليا بأطراف قرى غرب مركز طهطا شمال محافظة سوھاج، بداية من اليوم السبت الموافق 27 من شهر أبريل 2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر من الساعة الثانية عشر ظهرا، وحتى السابعة مساءا، ولمدة سبع ساعات، وذلك أوقات الذروة .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب أنه يتم خلال ٥ترة ضعف المياه بالأدوار العليا القيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا .

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة .