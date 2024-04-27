الإحصاء: 53.6٪ من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية خلال النصف الأول لعام 2023

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان إجمالي عدد حالات إصابات العمل فى مصر بلغت 3984 حالة إصابة خلال النصف الأول من عام 2023 .

جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات بمناسة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام ، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخليداً لذكري العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تأكيداً علي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ، لتوفير بيئة العمل الصحية .

اشار الجهاز الى ان عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ 720 حالة إصابة بنسبة 18.1 % . كما بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام/ الأعمال العـام 1128 حالة إصابة بنسبة 28.3% .

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطلع الخاص (50 عامل فأكثر) 2077 حالة إصابة بنسبة 52.1 % كما بلغ عدد حالات اصابات العمل بالقطلع الاستثماري 59 حالة إصابة بنسبة 1.5 % .

بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 3539 حالة بنسبة 88.8 % مقابل 445 حالة للإناث بنسبة 11.2٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.6٪ ، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 11.0٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 36.9٪ يليها مهنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 29.4 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء ) بنسبة 26.6 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 . وبلغ نسب حالات تحت العلاج 19.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة .

وبلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 78.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة .كما بلغ نسب حالات شفاء بعجز 1.2 % من إجمالي عدد حالات الإصابة وبلغ نسب حالات الوفاة 0.7 % من إجمالي عدد حالات الإصابة .