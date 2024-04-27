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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 53.6٪ من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية خلال النصف الأول لعام 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان إجمالي عدد حالات إصابات العمل فى مصر بلغت  3984 حالة إصابة  خلال النصف الأول من عام 2023 .  

جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات بمناسة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل  الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام ، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003  تخليداً لذكري العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء  الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تأكيداً علي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية  من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ، لتوفير بيئة العمل الصحية .        

اشار الجهاز الى ان عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغ   720 حالة  إصابة  بنسبة  18.1 %  . كما بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام/  الأعمال العـام  1128 حالة إصابة  بنسبة 28.3%  .  

وبلغ  عدد حالات إصابات العمل بالقطلع الخاص (50 عامل فأكثر) 2077 حالة إصابة بنسبة  52.1   %  كما بلغ عدد حالات اصابات العمل بالقطلع  الاستثماري  59 حالة إصابة  بنسبة   1.5  %   .                                                                 

بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور  3539 حالة  بنسبة 88.8 % مقابل 445 حالة  للإناث بنسبة  11.2٪  من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023    .

استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من  عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.6٪ ،  يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 11.0٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2023   .

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين   36.9٪   يليها مهنة  عمال تشغيل المصانع  بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2023   . 

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 29.4 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء )  بنسبة 26.6 % من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2023 .   وبلغ نسب حالات تحت العلاج   19.7%  من إجمالي عدد حالات الإصابة    .

وبلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز  78.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة  .كما بلغ نسب حالات شفاء بعجز  1.2  % من إجمالي عدد حالات الإصابة وبلغ نسب حالات   الوفاة   0.7   %  من  إجمالي  عدد حالات الإصابة    .                           

الجريدة الورقية