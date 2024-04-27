وفد مشتول السوق يتابع انتظام عملية توريد القمح من المزارعين لشون كفر ابراش

تابعت لجنة حزب الوفد بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد فؤاد، إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي من المزارعين لمندوبي الشون والصوامع.

وأشار المحاسب محمد فؤاد، رئيس لجنة الوفد بمشتول السوق، إلى إنه تابع بنفسه اليوم عملية توريد القمح من المزارعين لشونة كفر أبراش بمركز مشتول السوق، لافتاً إلى منظومة التوريد تتم بشكل انسيابي منظم منذ بداية إنطلاق موسم توريد القمح في السبت الماضي.

ولفت إلى أن عملية استلام محصول القمح مستمرة يوميًا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير سبل الدعم في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على إنتظام عملية التوريد.

وذكر محمد عفيفي، آمين شون كفر أبراش، أن نسبة التوريد بدأت في تزايد مع موجة الحر التي أصابت البلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الشونة التي يعمل فيها كانت تستلم يوميا كميات تتراوح من القمح 150: 200 طن يوميا، ومع تزايد درجات الحرارة دفع المزراعين إلى الإسراع في عملية الحصاد وبالتالي زادت من عملية التوريد للشونة حتى وصلت كميات التوريد ل450 طن يوميا.

وأوضح أن عملية توريد القمح تتم لحساب لحساب شركة مطاحن شرق الدلتا خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2024، مشيرا بأن عملية الاستلام تتم حسب درجة النظافة للحبة، فدرجة نظافة 23.5 قيراط بـسعر

2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، ودرجة نظافة 23 قيراطا بـ 1950جنيه للإردب، ودرجة نظافة 22.5 قيراط بـ 1900 جنيه للإردب، ويتم معاينة الكميات بحيث تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ونوه إلى الفلاح يستلم قيمة الكميات الموردة من خلال شيكات بنكية خلال 48 ساعة من عملية التوريد والفرز والاستلام، وذلك بعد معاينة اللجنة المشكلة والتي تتضم في عضويتها مندوبًا من: مديرية التموين، والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة أمين موقع التخزين، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.

وناشد رئيس حزب الوفد بمركز مشتول السوق المحاسب محمد فؤاد؛ المزارعون بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات كافة لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول وانتهاء الموسم.

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