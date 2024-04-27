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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الدلتا للسكر تناشد المزارعين المتعاقدين عدم تقليع البنجر بدون إخطار مسبق

شركة الدلتا للسكر
شركة الدلتا للسكر

ناشدت شركة الدلتا للسكر السادة  المزارعين المتعاقدين على توريد البنحر عدم  "تقليع" محصول بنجر السكر بدون اخطار مسبق نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الآونة الأخيرة وللحفاظ على محصول بنجر السكر من التلف 
وقال الدكتور احمد أبو اليزيد رئيس الشركة  نهيب بأهالينا المزارعين ضرورة التواصل مع مكاتب الشركة لتحديد ميعاد حصاد المحصول واستلام إخطار "التقليع " طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الإدارة العامة للحاسب الألي بالمصانع حسب تاريخ الزراعة مع التأكيد أن أولوية الشحن  للمصانع تكون  للمزارعين  الملتزمين بإخطار التقليع .

جاء ذلك من خلال إخطار الشركة لأهالينا المزارعين حيث ناشدت جميع المزارعين المتعاقدين معها الالتزام لضمان توريد المحصول الى المصانع بحالة جيدة كما أكدت شركة الدلتا للسكر أنها ملتزمة باستلام كامل المحصول للمساحات المتعاقد عليها .

 

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