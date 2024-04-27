توريد 189 ألف طن من القمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري؛ كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم السبت، من الأقماح بلغ ١٨٩٢٧١ طن و ٣٥٢ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة، وعلى عروق خشبية أو طبالي، ويتم تغطيتها بالمشمعات والأغطية، لافتة إلى ضرورة الإلتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها .

وفي سياق متصل، شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2024 بأحد الحقول الزراعية على مساحة 5 فدان بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس اشرف طه نصير مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمديرية الزراعة،والمهندس سمير راشد نقيب الزراعيين بالشرقية، وريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من مزارعي القرية.

تعرف المحافظ من صاحب الحقل على متوسط إنتاجية الفدان من القمح، والأصناف الزراعية المستخدمة والتي تساعد في زياده الإنتاجية وتحسين حاله المحصول، وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 20 أردب قمح صنف سخا 95.

وأوضح المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 394146 فدان ، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردب، حيث تم استحداث عدد من الاصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية (سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، ومصر 4، واجاسيد 22) وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز الزقازيق بلغت 25150 فدان، حيث يستخدم المزارعون أصناف تقاوي القمح ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للملوحة وللأمراض، ويتم التوريد إلى 56 موقع تخزيني منهم 43 شونة مطورة حكومية، و 13 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 802572 طن بمختلف المراكز والمدن، وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن شمال القاهرة، شركة مطاحن جنوب القاهرة، شركة مطاحن شرق الدلتا، البنك الزراعي المصري).

وجه المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عمليه توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.