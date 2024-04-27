حريق سوء الأحوال الجوية.. خروج مصابي “انفجار أنبوبة” بالأقصر بعد تحسن حالتهم

أعلنت غرفة الأزمات والطوارئ فرع الهيئة الحية بالأقصر، عن خروج وتحسن جميع مصابي حادث حريق وانفجار أنبوبة جراء اول أيام سوء الأحوال الجوية بمحافظة الأقصر

وكانت طوارئ مستشفى الكرنك الدولي إحدي مستشفيات الإخلاء قد استقبلت عدد 10 مصابين جراء الحريق المندلع، وتنوعت الحالات مابين إصابات حروق واصابات أخري للاختناق لتخرج أيضاً جميع الحالات تحسن.

وعلى نحو متصل استقبلت مستشفيات الإخلاء لهيئة الرعاية بالاقصر لعدد من الحوادث ذات طبيعة خاصة معظمهم من الأطفال وجاءت منهم 3 حالات وفاة نتيجة حوادث سير وسقوط شجرة، بالإضافة إلي حالة غير مستقرة لسقوط حائط عليها .