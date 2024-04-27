الهباش: مصر والقيادة الفلسطينية لديهما نفس الأولويات المتمثلة في وقف العدوان الإسرائيلي

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم السبت أن مصر والقيادة الفلسطينية لديهما نفس الأولويات التي تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال الهباش إن من هذه الأولويات أيضا وقف مخطط التهجير الذي تعمل عليه إسرائيل في قطاع غزة؛ نظرا لخطورته الشديدة على القضية الفلسطينية، وتوفير كل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، فضلا عن وضع حد لهذا الاحتلال الذي هو سبب كل المآسي التي تعصف بالمنطقة.

وحمل مستشار الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين.

32 شهيدًا في غزة خلال آخر 24 ساعة والحرب تدخل يومها الرابع بعد المئتين

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 32 شخصًا، وإصابة 69 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب التحديث الجديد ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي دخلت يومها الرابع بعد المئتين إلى 34388 شهيدا، و77437 مُصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 6 أشخاص بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.. وفي الفجر، استشهد، 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط القطاع، وفتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ميناء الصيادين بمدينة غزة، وأطراف مخيم الشاطئ.

بدوره، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، الليلة الماضية، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على مدار أكثر من ستة أشهر من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خلال النكبة المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود في انتهاك لجميع الأعراف القانونية ومعايير الكرامة الإنسانية.