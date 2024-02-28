الهباش: الولايات المتحدة مسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا نثق بوعودها، حيث إنها تمارس معايير مزدوجة وتصريحات متناقضة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الهباش، خلال تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "الإدارة الأمريكية تتحدث عن هدن إنسانية مؤقتة وليس وقف إطلاق النار، مما تفتح الأبواب أمام تنفيذ المخطط الاسرائيلي بدفع مواطني غزة للهجرة".

وأكد أن "أولويتنا الحالية حقن دماء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أنه لابد من ضمان وصول الإمدادات الضرورية لقطاع غزة لضمان بقاء الناس ولإفشال مخطط التهجير الإسرائيلي".

وحول نوايا الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة، شدد الهباش على أن نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب؛ بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية، علاوة على إنقاذ نفسه من محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية.

ولفت إلى أن نتنياهو يريد منذ إعلان الحرب ليس القضاء على حماس واستعادة الأسرى؛ بل يريد حماية نفسه والإنقسام بين الفصائل الفلسطينية لمنع قيامها.