مدير مستشفيات جامعة بني سويف يتابع العمل بمستشفي الأورام والحروق

تفقد الدكتورعماد البنا مديرمستشفيات جامعة بنى سويف، عدد من الأقسام بالمستشفي للاطمئنان على انتظام سير العمل بها وتواجد الطاقم الطبي في أماكنهم المخصصة من الهيئة الطبية من أطباء ومدرسين ونواب وهيئة التمريض وكذلك الطاقم الإداري.

وتابع البنا ، الجدول الموضوع لكلا من الأطباء والتمريض والمدرسين ومشرفين التمريض والإداريين وذلك للعمل علي سرعه الانتهاء من الفحوصات الطبية للمرضي المتردديين علي المستشفى من كشف طبي وتحاليل وإشاعات وغيرها من الفحوصات التي تقوم بها الوحدات المختلفة بالمستشفي، وكذلك متابعة المستلزمات الطبية ومدي توفرها بالمستشفي والعمل علي توفيرها، وكذلك ما يخص العمليات الجراحية والعمل عل قيام الوحدة بعمل أكثر من لستة عمليات لسرعه الانتهاء من قوائم الانتظار، وكذلك توافر مستلزمات العمليات .

وقام بالمرور على مستشفي الأورام والحروق واطمئن علي تواجد الطاقم الطبي والإداري والقيام بواجباته تجاه مرضى الأورام وتوفير الأدوية الخاصة بمرضى الأورام وانتظام العمل بالمستشفي، حيث اثني علي الطاقم الطبي والإداري بالمستشفي علي تنظيم العمل بالمستشفي وحسن التعامل مع مرضى الأورام حيث انه يمثل فئة كبيرة تترد يوميا عل المستشفي سواء لإجراء فحوصات أو تلقي العلاج الخاص بهم وقام سيادته بالاستماع لعدد من المرضى وسماع متطلباتهم وتسهيل إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بهم

يأتى ذلك في ظل توجيهات إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور خالد الحديدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة، عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف .