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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه بتروجت في نصف نهائي كأس مصر الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي نظيره بتروجت اليوم السبت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية ويسعى الفريق بقيادة الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني لحجز مقعده في النهائي.
ودخل الفريق في معسكر مغلق يوم أمس، ومن المقرر أن يعقد مونزو محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك للمباراة من أجل التأكيد على بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها في المباراة.
 وكان رجال طائرة الأهلي قد حقق لقب البطولة الإفريقية للأندية بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي بنتيجة 3-0.

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