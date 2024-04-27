تفاصيل لقاء السفير المصري في مالابو بوزير خارجية غينيا الاستوائية.. تعاون واستثمارات

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير مصر في مالابو، مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية Simeón Oyono Esono Angué.

تم تناول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والزيارات الجاري التباحث بشأنها، إضافة إلى التنسيق بين البلدين في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من مجالات التعاون المشترك.



ووجه السفير الجوهري الشكر إلى الوزير Simeón على دعم بلاده للترشيحات المصرية في المحافل الإقليمية والدولية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأطلع السفير المصري وزير الخارجية الاكواتوري على الجهود الجارية لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الطبي وبدء توافد أطباء مصريين للعمل في غينيا الاستوائية في مختلف التخصصات، إضافة إلى التعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستعرض كذلك نتائج الاجتماعات التي عقدت بين مسئولي البلدين في هذا الصدد، فضلاً عن توجيه دعوات لعدد من المسئولين من غينيا الاستوائية للمشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health Excon والمقرر إقامته خلال الفترة من ٤-٧ يونيو ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض الدولية.



من جانبه، أكد الوزير Simeón على اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائية والاستفادة من الخبرات وإمكانيات المصرية في شتى المجالات الطبية، والزراعية، والصناعية.

وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي

في سياق منفصل صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، يتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي وعقد اجتماعات وزارية هامة حول الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

تفاصيل الزيارة

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة حول إضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو، وجلسة رفيعة المستوى حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية سوف يشارك أيضاً فى عدد من الاجتماعات الهامة المرتبطة بالوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية، تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاء جامع للمجموعة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، واجتماع وزاري آخر يضم عدداً من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.