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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الحماس يسيطر على مران الإسماعيلي الصباحي استعدادا للقاء الأهلي

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

خاض فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مرانه صباح اليوم ضمن برنامج الاستعداد للقاء الأهلي الأربعاء المقبل في قمة الجولة عشرين من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

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المران قاده المدير الفني حيث اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والبدنية وسط حالة من الحماس والإصرار على جميع اللاعبين.

باسم مرسي مهاجم الفريق العائد بعد غياب وعبد الكريم مصطفى قدما مستوى مميز للغاية في التقسيمة.

وحرص إيهاب جلال على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت المران بغرض تلاقيها قبل مواجهة الأربعاء.

المران شهد حضور إسماعيل حفني مدرب الفريق الأسبق الذي حرص على مؤازرة للاعبين قبل المباراة.

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