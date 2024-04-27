عضو بشعبة المواد الغذائية بالقاهرة يكشف حقيقة انخفاض أسعار السلع (شاهد)

رد أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على سؤال الإعلامية رشا مجدي، حول عدم انخفاض أسعار السلع، قائلًا: “غير صحيح”.

السلع الغذائية متنوعة:

وتابع خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن السلع الغذائية متنوعة في مصدرها، منها ما هو قائم على مادة خامة مصرية 100% مثل السلع الزراعية والحبوب.

وأكد أن هناك سلع نصف مصنعة مثل الأسماك المعلبة وهي مادة خامة مستوردة ويتم تصنيعها في الداخل، إلى جانب أن هناك سلعًا يتم استيرادها بالكامل من الخارج.

وقال إنه خلال فترة وجود أزمة في صرف الدولار، وكان سعر الدولار متغيرًا بسبب وجود شح وقوائم انتظار، كان التجار يتحملون شراء الدولار من السوق الموازية لتسهيل دخول البضائع.

بعد وجود انفراجة في سعر الصرف حدث رد فعل في السوق المصرية:

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه بعد وجود انفراجة في سعر الصرف حدث رد فعل في السوق المصرية، حيث إن رئيس الوزراء اجتمع بالتجار وطالبهم بإخراج السلع خلال شهر وإلا سيتم مصادرتها.

فترة السماح الخاصة بالإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية تحتاج إلى 21 يومًا:

وواصل أن فترة السماح الخاصة بالإفراج عن البضائع في الموانئ تحتاج إلى 21 يومًا من أجل الحصول على الإفراج الصحي، لافتًا إلى أن بعض التجار قالوا إن مخزونهم الحالي كبير وبالتالي كل رأس مالهم في البضائع الحالية ولا يوجد لديهم أموال جديدة يوفر به دورة كاملة من الاستيراد.

وأشار إلى أنه كان هناك ارتفاع في كثير من السلع الغذائية وتسبب في عبء على المواطن وهذه حقائق لا يمكن إنكارها حيث وصل التضخم في بعض الأسعار لأكثر من 65%.

وواصل عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن معارض غرفة تجارة القاهرة في باب الشعرية والأميرية تستقبل 15 ألف مواطن يوميًا لشراء السلع بسعر اقتصادي مدعم إلى جانب المعارض الموجودة في أرض المعارض بمدينة نصر.

