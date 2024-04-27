المصرف المتحد يتوسع بخدمات التمويل العقاري في محافظات الوجة القبلي والدلتا

اعلن المصرف المتحد عن التوسع في خدمات التمويل العقاري لاسكان محدوي ومتوسطي الدخل على مستوى محافظات الوجه القبلي من اسوان حتى الفيوم.

بالاضافة الي محافظات الدلتا والوجة البحري. وذلك لتدعم سياسات الدولة في تنميه محافظات الجمهورية خاصة الوجة القبلي والمدن الجديدة مثل : اسوان الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة والمنصورة الجديدة.

واضاف المصرف المتحد في بيان اليوم ان التوسع في خدمات التمويل العقاري يعد احد آليات الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي العشوايات. من خلال تحريك السوق لتوفير وحدات مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل بمحافظات الجمهورية وخاصة الصعيد والمدن الجديدة. فضلا عن أهمية زيادة النشاط العقاري والذي يعمل الي تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام.

واشار البيان ان استهداف الطبقة المتوسطة الدخل بوحدات عقارية مهم جدا خاصة ان هذه الطبقة لديها مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية. هذا بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل. وايضا تمويل الاسكان الفاخر.

ويولي المصرف المتحد اهمية كبيرة للتطبيقات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع. مما لها من اثر كبير علي سرعه انجاز الاعمال لخدمه عملاء التمويل العقارى وتقليل الوقت والجهد.

وذلك من خلال تقديم حلول لعملية تحصيل الاقساط عبر باقة خدمات المصرف المتحد الرقمية "بنكك علي الخط"

وهم : الانترنت البنكي – المحفظة الرقمية والموبيل البنكي. فضلا عن تواجد اكثر من 230 ماكينه صراف الي منتشرة بجميع محافظات الجمهورية. كذلك من خلال فروع المصرف المتحد ال68 والتي تغطي جميع انحاء الجمهورية. بالاضافة الي امكانية اجراء تحويل للمرتبات او التحول من بنك اخر او من خلال تطبيق انستاباي دون الحاجه الى التواجد بالفروع.

وساعد المصرف المتحد في هذا السياق بنيته التحتيه التي مكنته من العمل علي مستوي جميع محافظات مصر خاصة الاماكن التي لا يوجد بها فروع للمصرف المتحد.

هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يقدم خدمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل في20 محافظة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لعدد 14 الف عميل. وذلك في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري لتمويل وحدات سكنية لاسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلي مدد طويلة تصل الي 30 سنة.

وتاتي برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد في 9 من محافظات الصعيد وهم : الجيزة - الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر.

فضلا عن 12 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة - الشيخ زايد – السادات - 15 مايو .

كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة