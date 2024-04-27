رحلات مصر للطيران حسب التوقيت الصيفي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، فى بيان لها، "أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية، اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.



وتهيب مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف مطارات الجمهورية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.



كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي.