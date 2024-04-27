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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة سيدات الزمالك تواجه بطل الجزائر والأهل ضد بطل كينيا ببطولة أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات والمقامة على صالة النادي الأهلي بالقاهرة، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل. 

وتشهد منافسات اليوم مواجهة فريق سيدات الأهلي مع نظيره السجون الكينى على صالة 1 في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يلتقى الزمالك مع فريق مشعل بجاية الجزائري على صالة 2 في نفس التوقيت. 

وكان فريق طائرة سيدات الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمس على نظيره فريق اسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 – 0 ، بينما فاز الأهلي على فريق بجاية الجزائري بنفس النتيجة.

ويشارك في البطولة 15 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وكانت قرعة البطولة، قد أسفرت عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الأولى بجانب سيدات الأهلي كلا من ناصرية بيجاية الجزائر، السجون الكيني.

 

بينما أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية بجانب فرق : مشعل بجاية الجزائر، اسيك ميموزا كوت ديفوار، الكحول الأثيوبي.

الجريدة الورقية