موعد صدام ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي الليلة

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب أليانز في مدينة تورينو، حيث يحتضن قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين فريقي يوفنتوس مع ميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان نجح في التتويج بلقب الدوري قبل 5 جولات من نهاية البطولة بعد فوزه على ميلان بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام صافرة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في تمام السابعة مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

وفي عموم آخر 10 مباريات بين الفريقين في جميع المسابقات، فاز ميلان 4 مرات مقابل فوزين ليوفنتوس، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

موقف يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة بينما يتواجد ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويتواجد انتر ميلان في المركز الأول وبطل الدوري برصيد 86 نقطة.