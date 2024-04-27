وزير الري يوجه حماية نهر النيل باحتواء التعديات بخطة استباقية شاملة

كلف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، معهد بحوث النيل بوضع مقترح لبرنامج تعاون مشترك مع شركاء التنمية، فيما يخص الاستغلال الأمثل للأخوار الطبيعية الموجودة في نهر النيل، للاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في هذا المجال وتحسين إدارتها بشكل مستدام.

وفي اجتماع لمتابعة أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على جسور النهر، تم استعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر التعديات على نهر النيل وفرعيه، وما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات والجهات المعنية كافة.

وأكد سويلم قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة إستباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة الحالات كافة بشكل دقيق من الجوانب الفنية والقانونية كافة لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات فور حدوثها على المجاري المائية وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).

زيارة تفقدية لمشروعات الري في الغربية:

في وقت سابق، قام الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، صباح الجمعة الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ بزيارة تفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية.

وتفقد الدكتور سويلم، يرافقه الدكتور أحمد أبو العطا، نائب محافظ الغربية، موقع ترعة الشوربجي القديمة، وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بالترعة.. حيث قام الدكتور سويلم بتفقد الترعة للاطمئنان على حالة التطهيرات بها وحسم شكوى المواطنين.

وقد أشار الدكتور سويلم لأهمية المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع باعتبارها أداة تمكن متخذى القرار من متابعة موقف التطهيرات واتخاذ اللازم للتعامل مع أى معوقات تواجهها أعمال التطهيرات، وقد وجه سيادته بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة الرقمية لتطهيرات الترع وتحديثها المستمر بالموقف التنفيذي علي الطبيعة.

ووجه الدكتور سويلم بالإسراع في برنامج تطهير الترع مع التأكيد على جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصى الاحتياجات.

كما تفقد موقع التجربة البحثية التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال أجهزة مصلحة الرى والمركز القومى لبحوث المياه والخاصة بتأهيل ترعة الشوربجى الجديدة باستخدام نواتج تطهير وتكريك الترعة بعد معالجة هذه النواتج لتحسين خصائصها.

وصرح الدكتور سويلم، أنه يتم تنفيذ عدد (٦) نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة فى (٦) أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدى وتحديد النموذج الأفضل، وتتضمن هذه النماذج الستة ( استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:٢ مع الدمك الجيد على طبقات - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ ثم التدبيش بمونة الطين بسمك ٥٠ سم - استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم ١٠ سم بنسبة ٢:١ مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك ٥٠ سم).

وقد وجه الدكتور سويلم بالاستمرار فى تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة، كما وجه سيادته بعمل قدمة علوية - عند تلاقى جسر الترعة المائل مع الطريق الأفقى المجاور للترعة - لحماية التبطين ولملائمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لرى الغربية.

وتفقد الدكتور سويلم أيضًا الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا الذى تم تأهيله أخيرًا، وذلك للاطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الاحتياجات .

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الكوبرى الجارى تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد، تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى، حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجهًا بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة.