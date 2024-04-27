برشلونة يصرف نظر التعاقد مع برناردو سيلفا لهذا السبب

خرج البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسابات إدارة برشلونة الإسباني، بعد سلسلة مفاوضات في الفترة الأخيرة للانتقال لصفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.



سيلفا يخرج من حسابات برشلونة

وقالت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة يعتقد أن الشرط الجزائي في عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي والبالغ 58 مليون يورو باهظ الثمن للغاية.

وأشارت إلى أن اللاعب البرتغالي هو خيار للنادي الكتالوني هذا الصيف، ولكن ليس أولوية.



ويرتبط برناردو سيلفا بعقد مع مانشستر سيتي مستمر حتى صيف عام 2026، حيث كان هدفا في أخر موسمين لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل برناردو سيلفا من صفوف بنفيكا إلى موناكو الفرنسي، الذي تألق معه بشدة، قبل أن يغادر إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2017، ليخوض تجربة رائعة مع السيتيزين.



وكان مانشستر سيتي قد طلب في الفترة الماضية مبلغ 80 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات برناردو سيلفا، وهو ما لم يحصل عليه من أي فريق.



ويتواجد برناردو سيلفا على رأس قائمة طلبات تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، من أجل تدعيم الفريق في الصيف المقبل.

