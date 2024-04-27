أمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف المركز، هناك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة الحدود الشمالية.

رياح جنوبية غربية

وتابع المركز، الرياح في البحر الاحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، على أن ترتفع الامواج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، والبحر يكون متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وأفاد، الرياح في الخليج العربي تكون جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف متر إلى متر، والبحر خفيف الموج.