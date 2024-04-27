فرنسا مستعدة لتمويل خط كهرباء المغرب 3GW إلى الصحراء الغربية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس الجمعة ، إن باريس مستعدة للمشاركة في تمويل كابل كهرباء بقدرة 3 جيجاوات يربط مدينة الدار البيضاء المغربية بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية.

فرنسا والمغرب

والصحراء الغربية محل نزاع بين المغرب الذي يطلق عليها أقاليمه الجنوبية وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تطالب بدولة مستقلة هناك.

"أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع"، قال لومير في منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط.

وفي فبراير شباط قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن إن فرنسا تدعم استثمارات المغرب في الصحراء الغربية وأكد مجددا دعمه لخطة الرباط للحكم الذاتي للإقليم مما يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد فترة من الفتور الدبلوماسي.

يريد المغرب من فرنسا أن تعترف بسيادتها الكاملة على الصحراء الغربية، على غرار الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية والأفريقية.

وقال لومير إن فرنسا مستعدة أيضا للتعاون مع المغرب في تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وكذلك الطاقة النووية.

وقال لو مير إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة شركة OCP المغربية العملاقة للفوسفات والأسمدة في مساعيها لإزالة الكربون.

فرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب برصيد استثماري يبلغ 8.2 مليار يورو (8.75 مليار دولار) حتى عام 2022.

المغرب هو موطن للمنشآت الصناعية للشركات الفرنسية الرائدة مثل رينو وسافران.

أزمة المغرب والجزائر

يُهدد مسؤولي نهضة بركان المغربي بعدم خوض مواجهتهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد احتجاز بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مصادرة قمصان اللاعبين والتي تحمل خريطة بلادهم.

وكشف موقع le360 المغربي أن هناك تهديدات بالانسحاب من جانب نهضة بركان، وعدم خوض مواجهة اتحاد العاصمة بعد مصادرة قمصان اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح التقرير الذي نشره الموقع المغربي إلى أن مسؤولي نهضة بركان قاموا بالانسحاب من الاجتماع الفني، والذي كان يجمعهم بممثلي اتحاد العاصمة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما اقتحم رجال الأمن الجزائري القاعة.

ويقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعقد الاجتماع الفني من أجل الاتفاق بين الفرق على زي الفريقين خلال المباراة بالإضافة لوضع ضوابط لبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ومن المقرر أن يحل نهضة بركان ضيفًا ثقيلًغ على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.