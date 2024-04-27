قصور الثقافة تقيم حفل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بالسامر

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الجمعة، بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على مسرح السامر بالعجوزة، في حفل كبير خصص لأغنياته، ضمن سلسلة الحفلات المجانية التي تقدمها الهيئة نهاية كل شهر.

وأقيم الحفل برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهده عمرو البسيوني رئيس الهيئة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد كبير من القيادات الثقافية، والفنانين وسفير فنزويلا بالقاهرة والإعلاميين، وسط أجواء احتفالية وفنية مبهرة، وجمهور غفير ملأ المسرح عن آخره.

أعرب عمرو البسيوني رئيس الهيئة عن سعادته بإقامة الحفل الثاني ضمن المشروع الجديد الذي تنظمه الهيئة برعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني

وقدم رئيس الهيئة الشكر للموسيقار الكبير مجدي الحسيني على مشاركته في حفل اليوم وأهداه درع الهيئة وشكر الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وإداراتها التابعة على جهدهم الكبير في كل الفعاليات والمشروعات الفنية والمناسبات المتنوعة.

من جهته قدم الفنان تامر عبد المنعم الشكر لرئيس الهيئة لتسهيل كل العقبات وتقديم أوجه الدعم كافة للإدارة بأنشطتها المتعددة، وللموسيقار مجدي الحسيني وللفنانين والإدارات المشاركة، وفرقتي بور سعيد والحرية للفنون الشعبية، والمخرج المنفذ أحمد شعراوي، وأكد أن كل ما شاهده الجمهور هو من إنتاج قصور الثقافة وفرقها الفنية.

كما أوضح أن هذه الاحتفالية مجانية مثل جميع احتفالات قصور الثقافة، وأن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ هرم من أهرامات مصر، ووزارة الثقافة معنية في المقام الأول بتقديم أغاني رموز وأعلام مصر وتراثهم الفني الأصيل.

تفاصيل حفل الهيئة العامة لقصور الثقافة

استهلت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه عدة فقرات استعراضية بمشاركة فرقتي بورسعيد فرقة الحرية للفنون الشعبية، منها "جانا الهوى، حاجة غريبة، يا خلي القلب، أنا لك على طول، قاضي البلاج"، وصمم الاستعراضات للفنان نصر الدين محمد، ومحمد حسن صالح، ديكور محمد جابر، إضاءة عز حلمي، ملابس رانا عبد المجيد، توزيع محمد مصطفى، فكرة وإخراج تامر عبد المنعم.

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، بقيادة د. ماذن دراز، باقة من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ منها: أهواك، على قد الشوق، على حسب وداد، أسمر يا أسمراني، دويتو تعالي أقولك، الحلوة، جانا الهوى، كامل الأوصاف، سواح"، واختتمت الفقرة بأغنية "أي دمعة حزن لا" للفنانة أمنية عبده، وقدم المايسترو محمود أبو زيد "وطني يا بلدي، عدى النهار".

واستقبلت فرقة حسب الله الحضور بمجموعة من المعزوفات الموسيقية التى تفاعل معها الجمهور.

واختتم الحفل بفقرة موسيقية للموسيقار الكبير مجدي الحسيني وقدم بعض المقطوعات الموسيقية لأغاني العندليب منها: فاتت جنبنا، زي الهوى، بمصاحبة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء.

حضر الحفل ويلمر فرنانديز سفير جمهورية فنزويلا، الفنان د. أحمد الكحلاوي، د. يسري المناديلي، الفنان د. هاني كمال، الكاتب والناقد محمود معروف، السيناريست أشرف راجح، د. مروة عزب، وفخر الدين نجيده و د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، تغريدة كامل مدير عام التسويق.

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، ويهدف المشروع إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.