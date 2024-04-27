مشاهد صعبة.. حسن الرداد يعلق على نجاح مسلسل "محارب" (فيديو)

علق الفنان حسن الرداد على نجاح مسلسل «محارب»، الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، قائلا: «بشكر المؤلف محمد سيد بشير، وشيرين عادل مخرجة العمل اللي عملت مجهود كبير جدًا، وبشكر المنتج احمد السبكي لأنه مبخلش على أي حاجة في المسلسل».

المسلسل كان صعب

ووجه حسن الرداد خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، الشكر للفنان أحمد زاهر، وكل أسرة العمل، لافتًا إلى أن مسلسل محارب تضمن العديد من المشاهد الصعبة، قائلاً: «المسلسل كان صعب ومشاهده صعبة جدًا، ومشاعره تقيلة، بسبب موت الأم وموت الأخ، ورحلة الهروب، ومشاهدي مع مدام عفاف شعيب، وأستاذ أحمد زاهر، محارب كان عمل قوي وعمل نفتخر به، والنجم الكبير أبو، له تحية خاصة».

وأشاد حسن الرداد، بتعاونه مع الفنان محمود الليثي، وزملائه ودفعته بمعهد فنون مسرحية «عابد عناني وحسن عيد، ومصطفى حمزة»، معربًا عن سعادته بالعمل معهم ضمن أحداث مسلسل «محارب».

شهد مسلسل محارب خلال 30 حلقة، عددًا من الأحداث المثيرة، والتي دارت حول عزيز محارب "حسن الرداد" وكم المصائب التي وقع فيها بسبب المتربصين به من أعدائه، وخاصة المحامي حسام الجيوشي "أحمد زاهر"، فلا يخرج من مشكلة حتى يقع في أخرى، ودائما ما توجه له تهم القتل زورًا.



واستطاع محارب في آخر المطاف أن يخرج من كل هذه المصائب التي وقع فيها، فقد نجحة خطته الأخيرة من تعقب خطوات سير "مصدي"، ووصل إلى قاتل الغفير صاوي، بعدما تعقب الضابط رشيد، لكنه صدم عندما وجد عنتر هناك، وهو الذي اعترف بأنه من قتل العزازي ومحاميه وصفي، بتحريض مباشر من المحامي حسام الجيوشي.

وبعد أن تمكن محارب من الوصول إلى أوراق برائته، حاول المحامي حسام الجيوشي العدو الأول لمحارب، أن يضغط عليه مرة أخرى ليوقعه في قبضته ويقتله، فاختطف منال شقيقة محارب، وخاصة بعدما أصبح يعرف الكثير من المعلومات التي تقلب القضية وتضع حسام الجيوشي وجيهان العزازي في قبضته، وهو الأمر الذي سيجلب البراءة لمحارب.

وبعد هذه المكيدة الجديدة من حسام الجيوشي، تمكن أبناء عمومة محارب من الوصول إلى مكان احتجاز منال، وتخليصها وتسليم رجال حسام للشرطة، وتستمر أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل محارب ويجد الرجل الذي ظلم طوال الحلقات الماضية براءته أخيرًا ويصل إلى عيش آمن بعدما كان مطاردا من رجال الشرطة.