محافظ القليوبية: نسعى لخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الاستثمارات

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، جولة تفقدية لمدينة بنها، في إطار حرصه الدؤوب على متابعة أعمال النظافة والإشغالات، والاهتمام بالحدائق، واستغلال المساحات لإقامة مشروعات استثمارية، ومتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، شملت الجولة المرور بمنطقة الفيلات وطريق بنها كفر سعد، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة والحد من ظاهرة الإشغالات، وزيادة عدد عمال النظافة ومتابعتهم بشكل دوري لمنع تراكم القمامة في الشوارع .

كما شن المحافظ حملة لإزالة الإشغالات بشارع كورنيش النيل مدينة بنها وشارع طريق كفر سعد، حيث تم مصادرة أكثر من 300 كرسي وطاولة من الكافيتريات التي تُوضع على الأرصفة بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محاضر للمخالفين .

وتفقد المحافظ عددًا من الحدائق الموجودة في شوارع المدينة، من بينها حديقة شارع نادي بنها الرياضي وحديقة المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ووجه بتأهيل هذه الحدائق بشكل شامل، بما في ذلك قص الأشجار بشكل منتظم، والاهتمام بأعمال الصيانة والري لضمان مظهرها الجمالي، كما أكد على منع أي إشغالات للباعة الجائلين بها، والتعامل بحزم مع المخالفين .

أشار المحافظ إلى أهمية استغلال حدائق كفر الجزار بالتنسيق مع التطوير الحضري وهيئة التنمية الزراعية لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية، وذلك بهدف النهوض بالجانب الحضاري، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز استثمارات المحافظة.

وجه المحافظ بالقضاء على المواقف العشوائية ومنع الانتظار الخاطئ، والعمل على تسيير الحركة المرورية في شوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.